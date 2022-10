Le regain de tension en Ukraine fait reculer les actions européennes

À Paris, le CAC 40 perd 0,54% à 5.835,49 points vers 07h45 GMT et à Londres, le FTSE 100 cède 0,58% alors qu'à Francfort, le Dax est pratiquement inchangé.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,4%, le FTSEurofirst 300 de 0,47% et le Stoxx 600 de 0,29%.

Ce dernier porte ainsi à 3% son repli depuis mardi dernier.

Des explosions ont eu lieu en début de journée dans plusieurs villes d'Ukraine dont Kyiv, la capitale, et Lviv, la plus grande ville de l'ouest du pays, deux jours après celle qui a endommagé le pont de Crimée. La police de Kyiv a fait état d'au moins cinq morts et 12 blessés.

Ces nouvelles incitent un peu plus à la prudence des investisseurs déjà pris à contre-pied vendredi par les chiffres de l'emploi américain, qui ont remis en cause le scénario d'un ralentissement de la hausse des taux de la Réserve fédérale.

La semaine qui commence sera animée entre autres par les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis (mercredi pour les prix à la production, jeudi pour les prix à la consommation), par la publication des "minutes" de la Fed (mercredi) mais aussi par le début des publications de résultats, avec entre autres ceux de LVMH mardi et de quatre des principales banques américaines vendredi.

LVMH figure parmi les plus fortes baisses du CAC 40 avec un repli de 1,94%.

En hausse, Renault gagne 4,95% et a touché son plus haut niveau depuis février après la confirmation de discussions avec son allié japonais Nissan sur une possible évolution de leur alliance.

(Rédigé par Marc Angrand, édité par Kate Entringer)