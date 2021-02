[Le Réflex Industrie] Rappel à l’ordre, Aciérie ArcelorMittal au Creusot

"Quand on pénètre le monde de l’industrie lourde, le risque est maximum et le danger partout: bruit, température élevée, métaux souvent brûlants, lourds et coupants... Tout cela dans un mouvement ininterrompu de chariots et de ponts roulants. Les conditions de travail sont difficiles. "Pourquoi prendre un risque ?" rappelle cette banderole. On aurait pu dire aussi : "L’habitude est le pire ennemi de la sécurité !"