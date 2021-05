[Le Réflex Industrie] Les fondamentaux, Thimonnier, fabricant de machines d’emballage, à Saint-Germain-au-Mont-d’Or

"Il y a évidemment l’informatique, le numérique, la robotique, l’intelligence artificielle, la maintenance prédictive, la 4G, la 5G, les puces, les biomatériaux, les capteurs, les algorithmes, l’impression 3D, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la blockchain, le lean, le kaizen, le 5S... et j’en passe. Mais on aura toujours besoin d’un atelier, d’un tour et d’un technicien compétent pour intervenir en urgence et parer à tout problème ou panne mécanique nécessitant une réparation urgente."