[Le Réflex Industrie] L’heure du laitier, Fromagerie Vaubernier à Martigné-sur-Mayenne

"C’est un rituel, mais aussi une obligation. La collecte de lait journalière s’achève ici, au bord de la Mayenne. Dans cette entreprise familiale qui fabrique des camemberts et autres fromages depuis 1912, on traverse la crise actuelle sans réelles difficultés, l’industrie agroalimentaire n’ayant pas vraiment souffert des restrictions de déplacement. La fromagerie a même investi plusieurs millions d’euros pour se moderniser et réduire son empreinte environnementale, et donc pérenniser l’emploi local."



Pascal Guittet - Fromagerie Vaubernier à Martigné-sur-Mayenne (Mayenne) - Février 2021