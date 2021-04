[Le Réflex Industrie] Gestes barrières, École Boudard, CFA du Pays de Montbéliard

Odeur de cuir, peaux empilées dans un coin, boucles de ceinture, fermoirs, outils usés par le temps nous transportent dans le monde de l’artisanat. Ambiance studieuse et bienveillante, calme, quelques chuchotements, des conseils donnés à voix basse… Dans le respect des gestes barrières, masques, distance et panneaux de séparation. Les apprentis en formation aux métiers du cuir, de la sellerie et de la maroquinerie sont toutes et tous des passionnés attirés par un métier noble et le travail de matières naturelles. Ils les conduiront sans doute vers les ateliers des grandes marques du luxe.