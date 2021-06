[Le Réflex Industrie] Dans la machine, Papeterie Le Bourray, à Saint-Mars la Brière

“Surtout ne pas mettre la main ! Machine en action ! Il fait chaud, le taux d’humidité doit approcher les 90 % et le bruit est tellement fort que l’on ne s’entend pas parler. La pâte à papier s’étire et sèche sur les cylindres, défile à grande vitesse, plus de 1 000 mètres par minute, s’étend et prend forme, guidée par les rouleaux à travers la machine. Un savoir-faire unique, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour le plus ancien site français de production de ouate encore en activité. Chapeau !”