Le réemploi s’affirme dans le snacking

Un peu plus de trois mois après l’entrée en vigueur de l’obligation d’utiliser de la vaisselle réemployable pour la restauration en salle de plus de 20 couverts, l’offre est au rendez-vous. Le salon Sandwich & Snack Show, qui s’est tenu les 12 et 13 avril à Paris-Expo, porte de Versailles, l’a démontré.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]