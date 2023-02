Le redressement de Nissan a profité à Renault au quatrième trimestre 2022

C'est un signe positif pour Renault et Nissan, qui viennent d'annoncer un accord pour rééquilibrer leur Alliance. Jeudi 9 février, le constructeur automobile japonais a fait état d'un beau redressement au quatrième trimestre 2022. Le groupe a ainsi contribué aux résultats de Renault à hauteur de 174 millions d'euros.

La contribution totale de Nissan aux résultats annuels de Renault s'élève maintenant à 526 millions d'euros. Il faut remonter à 2018, avant l'apparition des difficultés financières des deux groupes et la chute de Carlos Ghosn, pour retrouver une contribution supérieure. En 2021, cette contribution s'était montée à 352 millions, après -4,97 milliards en 2020, +242 millions en 2019 et +1,5 milliard en 2018.

Renault va encore pouvoir profiter des performances de son partenaire. Quand bien même le constructeur français va réduire sa participation de 43,4% à 15% dans Nissan, il pourra toujours bénéficier des droits économiques liés à sa participation de 28,4%, placée dans une fiducie en attendant la vente des titres.

Nissan bat les prévisions

Nissan a fait état d'un résultat opérationnel meilleur que prévu au troisième trimestre de son exercice décalé (période du 1er octobre au 31 décembre 2022). À la faveur de la faiblesse du yen et du contrôle des coûts, le bénéfice opérationnel a bondi de 155% à 133,1 milliards de yens (945,2 millions d'euros), au-delà de la prévision moyenne établie par Refinitiv auprès de neuf analystes à 104,79 milliards et à comparer avec un bénéfice de 52,2 milliards un an plus tôt.

En revanche, Nissan a une fois de plus abaissé ses objectifs de volumes, invoquant des problèmes persistant sur les approvisionnements en semi-conducteurs et une situation sanitaire toujours complexe en Chine. Nissan prévoit ainsi une baisse de ses ventes de 12,3% à 3,4 millions de véhicules. Le groupe a tout de même maintenu sa prévision d'un bénéfice opérationnel de 360 milliards de yens (environ 2,56 milliards d'euros) pour son exercice annuel qui sera clos fin mars. «Nissan prévoit de compenser l'impact négatif de la baisse des volumes par une amélioration continue des performances et une discipline financière stricte», indique le groupe dans un communiqué.

Avec Reuters