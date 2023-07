Le recyclage ne suffira pas, à lui seul, à endiguer la pollution plastique, avertit un rapport parlementaire

Le recyclage ne parviendra pas à venir à bout de la montagne de déchets plastique qui pollue la planète. C’est la teneur de la note scientifique de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) rédigée par le député MoDem Philippe Bolo et la sénatrice socialiste Angèle Préville et publiée le 29 juin.

La note de quatre pages, complétée par quatorze pages de références explicatives et éléments de bibliographie, a été produite suite à la consultation d’une centaine de spécialistes du plastique et du recyclage, chefs d’entreprises, chercheurs, experts ou universitaires.

