Le recyclage des emballages ménagers atteint 72%

1992-2022 ou 30 bougies pour des chiffres satisfaisants ! Fixé comme objectif pour… 2012, le seuil des 75% approche. Dans son dernier bilan en date du 1er juillet, Citeo annonce une progression de trois points à 72% du tri, de la collecte et du recyclage des emballages ménagers. Selon la société agréée pour la valorisation des emballages et papiers ménagers au titre de la responsabilité élargie des producteurs (REP), 3,8 millions de tonnes ont été recyclées en 2021 sur un total de 5,3 millions de tonnes. Soit 139 000 tonnes supplémentaires par rapport à 2020, et près de 200 000 tonnes supplémentaires par rapport à 2019. « Au total, le recyclage des emballages ménagers en 2021 a permis d’éviter 2,2 millions de tonnes de CO2 dans l’atmosphère, soit l’équivalent d’un million de voitures en moins sur les routes par an », a calculé Citeo.

