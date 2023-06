Le recyclage au crible du CNRS

Plastiques, matériaux composites, textiles, métaux stratégiques, papiers et cartons d’une part, batteries, énergies, déchets électriques et électroniques et déchets ménagers d’autre part : telles sont les cibles du nouveau programme de recherche que le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) lance. L’objectif : « lever les verrous scientifiques et technologiques » liés à la transition vers une économie circulaire dans le domaine du recyclage. Il est financé à hauteur de 40 millions d’euros sur six ans par le plan d’investissement public France 2030.

