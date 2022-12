Le recul de l'activité du secteur privé en zone euro s'atténue

Le PMI composite, qui inclut à la fois les services et l'industrie manufacturière, ressort en hausse à 48,8 contre 47,8 en novembre et 48,0 pour le consensus Reuters.

Le PMI "flash" des services ressort à 49,1. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un chiffre de 48,5, comme en novembre.

Celui du secteur manufacturier, à 47,8 après 47,1, dépasse le consensus, qui le donnait stable à 47,1.

"Si le nouveau repli de l’activité enregistré en décembre dans la zone euro souligne la très forte probabilité d'une récession dans la région, les dernières données de l'enquête PMI suggèrent toutefois également que le ralentissement économique sera moins sévère qu'anticipé il y a quelques mois", a déclaré Chris Williamson, économiste chez S&P Global Market Intelligence.

L'indice des nouvelles commandes a diminué pour un sixième mois consécutif et les prix payés par les entreprises ont enregistré leur plus faible augmentation depuis plus d'un an et demi.

(Indradip Ghosh à Bangalore, Version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)