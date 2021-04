Le reclassement en déchets des combustibles usés, dossier sensible du nucléaire français

15 jours gratuits et sans engagement

EDF n’a pas dû apprécier. En pleine campagne de lobbying pour faire entrer le nucléaire dans la taxonomie verte européenne, alors que l'électricien national tente de démontrer que l’atome - avec sa faible empreinte carbone - est la solution de production d’électricité pilotable (contrairement aux renouvelables) indispensable à l’Europe pour sortir des énergies fossiles... Alors qu'il affirme que la gestion des déchets radioactifs est bien maîtrisée et ne présente finalement qu’une externalité négative mineure dans la balance - ce qu’appuie un récent rapport commandé par le service scientifique de la Commission européenne, le Joint Research Center (JRC)... Le président de l’Autorité de sureté nucléaire (ASN) a dit ses quatre vérités sur l’atome civil français, lors d’une audition au Sénat. Non seulement Bernard Doroszczuk a laissé entendre que, pour des raisons de sûreté, la France ferait peut-être mieux de construire de petits réacteurs nucléaires modulaires (SMR) plutôt que les nouveaux EPR 2 d’EDF, mais il a en outre taclé le manque de décision en matière de politique énergétique, de gestion des déchets et de retraitement des combustibles usés.