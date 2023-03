Le rebond se poursuit en Europe avec les banques

À Paris, le CAC 40 prend 0,54% à 7.116,72 points vers 08h50 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,44% et à Francfort, le Dax s'octroie 0,42%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,46%, le FTSEurofirst 300 de 0,56% et le Stoxx 600 de 0,39%.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent également une hausse de 0,41% pour le Dow Jones et de 0,10% pour le Standard & Poor's 500, tandis que le Nasdaq devrait refluer de 0,13% avec la poursuite de la remontée des rendements obligataires.

La tendance positive est toujours soutenue par l'annonce du rachat, avec le soutien des autorités, des dépôts et des prêts de Silicon Valley Bank, dont la chute a provoqué un mouvement de panique sur les marchés.

Deux responsables américains, Michael Barr et Martin Gruenberg, respectivement vice-président de la Fed et président de la FDIC, vont en outre témoigner ce mardi, devant le Congrès, de la solidité du système financier aux Etats-Unis alors que de possibles aides supplémentaires au secteur bancaire sont également à l'étude.

"Cela ne veut pas dire que la tempête est passée, mais seulement que la panique des dernières semaines est susceptible de s'apaiser et permettre la réémergence d'un marché plus rationnel", prévient toutefois Craig Erlam, analyste de marchés chez OANDA.

L'indice de la volatilité aux Etats-Unis et en Europe évolue toujours à un niveau élevé, autour de 20 points.

En Bourse, le compartiment européen des banques(+0,82%) enregistre l'une des meilleures performances du Stoxx 600 et à l'opposé l'immobilier (-0,87%) accuse la plus forte baisse.

A Paris, BNP Paribas gagne 1,35%, tandis qu'ailleurs en Europe, UBS avance de 1,23%, son directeur général, Ralph Hamers, ayant en outre estimé que le rachat de Credit Suisse (+1,81%) était une opportunité de croissance, selon une note interne consultée par Reuters.

Les compartiments du pétrole et du gaz (+1,45%), des ressources de base (1,05%) et de la distribution (0,52%) sont également recherchés. Zalando prend 1,13% après le relèvement de la recommandation de HSBC à "acheter", tandis qu'ocado Group (+0,53%) et Marks & Spencer (+2,93%) sont portés par la confirmation des prévisions d'Ocado Retail, leur chaîne commune de supermarché en ligne.

Les données publiées par le cabinet Kantar montrent par ailleurs que la hausse des prix alimentaires dans les supermarchés en Grande-Bretagne a atteint un taux record de 17,5% sur les quatre semaines au 19 mars.

Dans les statistiques économiques du jour, le déficit public en France a été ramené à 4,7% du produit intérieur brut (PIB) en 2022 contre 6,5% en 2021, tandis que la dette publique s'est établie à 111,6% du PIB, après 112,9% l'année précédente, selon les données de l'Insee. Le climat des affaires dans l'industrie dans l'Hexagone a baissé en mars à 103 points par rapport à février.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h00 GMT de l'indice de confiance du consommateur, également attendu en repli selon le consensus Reuters.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)