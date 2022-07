Le rebond se poursuit en Europe avant la BCE et grâce à la Chine

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse jeudi au lendemain de la publication du compte rendu sans surprise de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine et les Bourses européennes évoluent également dans le vert à mi-séance en attendant celui de la Banque centrale européenne.

La tendance positive est alimentée par les secteurs de l'automobile, du luxe et des ressources de base qui profitent de nouvelles mesures de relance économique en Chine.

Selon l'agence Bloomberg, le ministère chinois des Finances envisage de donner son feu vert aux autorités locales d'émettre pour 1.500 milliards de yuans (219,4 milliards d'euros) d'obligations au second semestre, ce qui permettrait d'accélérer le financement des infrastructures visant à renforcer la deuxième économie mondiale. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,37% pour le Dow Jones, de 0,23% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,31% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 avance de 1,49% à 6.000,53 vers 11h00 GMT. À Francfort, le Dax prend 1,65% et à Londres, le FTSE 1,27%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 gagne 1,46%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 1,62% et le Stoxx 600 1,44%.

Le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine n'a pas apporté d'éléments nouveaux sur les intentions de l'institution, toujours déterminée à contrôler une inflation croissante. Le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis, prévu vendredi, devrait alimenter les débats sur les prochaines de hausse de taux de la Fed, alors que le marché prévoit un nouveau relèvement du coût du crédit de 75 points de base le 27 juillet.

En Europe, le compte rendu de la réunion de politique monétaire de juin de la Banque centrale européenne est attendu à 11h30 GMT.

Côté indicateur économique, la production industrielle en Allemagne a augmenté moins que prévu en mai, de 0,2% après une hausse de 1,3% en avril.

Sur le plan politique, le Premier ministre britannique Boris Johnson, abandonné par de nombreux membres de son gouvernement ces dernières heures, va annoncer sa démission ce jeudi, selon une source gouvernementale.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Merck est en discussions avancées pour le rachat de la société de biotechnologie Seagen, spécialisée dans le cancer, dans le cadre d'une opération d'environ 40 milliards de dollars (39,2 milliards d'euros), rapporte le Wall Street Journal. Dans les échanges en avant-Bourse, Seagen gagnait 4,6%.

VALEURS EN EUROPE

En Europe, le compartiment des ressources de base (+5,23%) affiche la meilleure performance sectorielle, suivi de l'automobile (+4,28%) et de l'énergie (+3,45%), en raison de leur exposition à la Chine où un plan de relance semble en préparation.

Les valeurs minières comme Glencore, Anglo American, Thyssenkrup ou encore ArcelorMittal gagnent de 5,04% à 7,1%. Dans l'automobile, Renault, Stellantis et Volkswagen prennent de 4,4% à 4,9%, tandis que dans l'énergie TotalEnergies, BP et Eni avancent respectivement de 3,08%, 4,77% et 2,77%. Les groupes de luxe comme LVMH (+2,53%), Kering (+2,87%) et Richemont (+1,78%) sont également recherchés.

Dans les semi-conducteurs, Infineon (+1,34%), STMicroelectronics (+1,2272%) et ASML (+2,74%) sont soutenus par les résultats de Samsung , le groupe sud-coréen ayant publié son meilleur bénéfice sur la période avril-juin depuis 2018.

Côté baisse, le promoteur immobilier britannique Persimmon cède 4,45%, ses livraisons de maisons au premier semestre étant inférieures aux attentes.

TAUX

Les rendements obligataires en Europe progressent et celui du Bund allemand à dix ans, en hausse de 13 points de base à 1,29%, se dirige vers sa meilleure performance en séance depuis mars 2020.

Le taux de l'OAT à dix ans gagne près de dix points à 1,858%.

Les rendements sont soutenus par les "minutes" de la Fed, décidée à s'attaquer à l'inflation, et le plan de relance en Chine.

CHANGES

Sur le marché des changes, l'euro regagne 0,08% à 1,0189 dollar, mais reste très proche de son creux de 20 ans atteint mercredi face aux inquiétudes sur la croissance.

Le dollar, qui a touché cette semaine un pic inédit depuis fin 2002 face à un panier de devises de référence, recule légèrement, de 0,16%.

La livre sterling progresse de 0,57% à 1,199 face au dollar, alors que les investisseurs attendent désormais la démission de Boris Johnson de son poste de Premier ministre en Grande-Bretagne.

"L'une des raisons pour lesquelles la livre ne s'en sort pas trop mal est le sentiment qu'un nouveau gouvernement conservateur et un nouveau Chancelier de l'Echiquier vont accélérer l'assouplissement budgétaire", a déclaré Ray Attrill, chez National Australia Bank, ajoutant que le discours accommodant de la Banque d'Angleterre aide aussi.

PÉTROLE

Les cours pétroliers, tombés mercredi à leurs plus bas niveaux depuis mi-avril en raison des craintes d'une récession, rebondissent légèrement jeudi.

Le baril de Brent gagne 0,26% à 100,95 dollars et celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,36% à 98,88 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)