Le rebond se poursuit en Europe avant l'inflation américaine

À Paris, le CAC 40 prend 0,74% à 6.975,70 vers 08h55 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,45% et à Francfort, le Dax s'octroie 0,4%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,52%, le FTSEurofirst 300 de 0,35% et le Stoxx 600 de 0,49%.

Les contrats à terme sur les principaux indices américains préfigurent également une ouverture stable au lendemain d'une clôture dans le vert à Wall Street.

Le consensus Reuters prévoit un ralentissement de la hausse des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis à 6,5% sur un an en décembre, après une augmentation de 7,1% le mois précédent.

En Europe, les résultats trimestriels de plusieurs sociétés animent la tendance, à commencer par Ubisoft, qui dévisse de 19,25% après un "profit warning" sur ses résultats annuels. L'éditeur français de jeu vidéo est en queue de peloton du SBF 120 (+0,69%).

À Zurich, Logitech International, qui a fait état jeudi d'une contraction de son bénéfice et de ses ventes entre octobre et décembre et d'une révision à la baisse de sa prévision de chiffre d'affaires annuel, chute de 15,15%.

À Londres, Tesco cède 0,61% après le maintien jugé insuffisant de sa prévision de bénéfice annuel.

Côté hausse, le producteur allemand de sucre Südzucker avance de 3,2% après l'annonce d'un bond de 73,5% de son bénéfice trimestriel.

Sur le plan sectoriel, tous les principaux compartiments du Stoxx 600 sont dans le vert, l'immobilier affichant la plus forte progression dans la perspective d'une modération de la hausse des taux, le rendement du Bund allemand à dix ans cédant encore près six points de base, à 2,12% après avoir reflué de 12 points mercredi.

