Le rebond prudent sur les actions se poursuit avec la "tech" et les banques

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse mercredi et les Bourses européennes évoluent dans le vert à mi-séance, soutenues notamment par les banques et les hautes technologies avec l'actualité autour d'UBS, d'Alibaba et d'Infineon, mais la tendance de fond reste prudente avant plusieurs indicateurs macroéconomiques clés prévus jeudi et vendredi. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,76% pour le Dow Jones, de 0,87% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,86% pour le Nasdaq dans un contexte d'apaisement des craintes sur les banques. À Paris, le CAC 40 progresse de 1,21% à 7.174,26 vers 10h50 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,91% et à Londres, le FTSE prend 0,78%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 gagne 0,84%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 1,09% et le Stoxx 600 0,91%.

UBS (+1,44%) a annoncé mercredi la nomination surprise de son ancien patron Sergio Ermotti, l'actuel président de Swiss Re (+0,52%) au poste de directeur général afin de piloter le rachat de Credit Suisse (+1,38%), dernier développement en date jugé positif dans le secteur bancaire qui tente de se remettre des récentes turbulences.

L'indice des banques sur le Stoxx 600 affiche un gain de 1,1% et celui de la finance une hausse de 0,89%.

"La décision de rappeler Sergio Ermotti est très positive car elle réduit de 80% les risques liés à l'intégration et à l'exécution (du rachat de Credit Suisse)", commente Davide Serra, directeur général d'Algebris Investments.

La banque Vontobel, dans une note, salue également la nomination de Sergio Ermotti à la tête d'UBS, estimant qu'il est "la bonne personne pour cette tâche difficile, au regard de son expérience dans la transformation réussie d'UBS après la crise financière mondiale".

L'indice de la volatilité sur l'Euro Stoxx 50 recule de 6,6% à 20,62 points, au plus bas depuis le 10 mars.

La tendance sur les marchés reste cependant fragile à l'approche de la publication des données aux Etats-Unis sur le PIB du quatrième trimestre (jeudi) et de l'indice des prix PCE de février (vendredi), mesure privilégiée de l'inflation par la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'inflation allemande pour le mois de mars sera connue jeudi avant les chiffres en la matière pour l'ensemble de la zone euro vendredi, alors que Peter Kazimir, membre de la Banque centrale européenne (BCE), et Philip Lane, chef économiste de l'institution, ont jugé mercredi que les taux d'intérêt devaient encore monter pour contenir la hausse des prix.

VALEURS EN EUROPE En attendant, en Bourse, le compartiment des nouvelles technologies, en hausse de 1,79%, enregistre la meilleure performance du Stoxx 600, avec notamment Infineon (+6,38%) qui a relevé ses prévisions financières pour l'ensemble de l'année.

Le secteur était déjà soutenu par la réorganisation du géant chinois Alibaba qui va se scinder en six unités. STMicroelectronics, ASML Holding, ASM International, BE Semiconductor Industries gagnent de 1,12% à 5,25%.

Dans le reste de l'actualité des entreprises, Atos plonge de 16,51%, plus forte baisse du SBF 120 (+1,17%), et Airbus avance de 2,24%. Le groupe de services informatiques a confirmé mercredi la fin de leurs discussions sur une participation dans Evidian.

Mercedes-Benz (-1,84%) est pour sa part pénalisé par un possible désengagement partiel du fonds souverain koweïtien de son capital.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

CHANGES

Le dollar stagne (+0,06%) face à un panier de devises de référence dans un contexte de calme relatif sur les marchés.

L'euro et la livre sterling font également du surplace à respectivement à 1,0851 dollar (+0,07%) et 1,234 dollar (+0,01%).

TAUX

La détente s'observe également sur les rendements des emprunts d'Etat après les fortes hausses des dernières séances: celui des bons du Trésor américain à dix ans s'affiche à 3,5469% (-2 points de base) et celui du Bund allemand de même échéance se traite à 2,29% (quasiment stable).

PÉTROLE

Les cours pétroliers s'affermissent pour la troisième séance d'affilée, toujours tirés par des inquiétudes sur l'approvisionnement avec la suspension des exportations de brut du Kurdistan irakien.

Le Brent prend 0,98% à 79,42 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 1,26% à 74,12 dollars.

PLUS AUCUN INDICATEUR MAJEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU JOUR

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

WALL STREET

Indices Dernier Var. Var. %

points

Dow Jones 32836,0 +248,00 +0,76%

0

S&P-500 4036,25 +34,75 +0,87%

Nasdaq-100 12835,2 +102,75 +0,81%

5

"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine

séance à Wall Street [DAY/US]

La séance

précédente :

Indices Clôture Var. Var. % YTD

points

Dow Jones 32394,2 -37,83 -0,12% -2,27%

5

S&P-500 3971,27 -6,26 -0,16% +3,43%

Nasdaq 11716,0 -52,76 -0,45% +11,94%

8

Nasdaq 100 12610,5 -62,50 -0,49% +15,27%

7

MARCHES

EUROPEENS

Indices Dernier Var. Var. % YTD

points

Eurofirst 300 1775,00 +14,93 +0,85% +5,75%

Eurostoxx 50 4215,82 +47,61 +1,14% +11,13%

CAC 40 7176,83 +88,49 +1,25% +10,86%

Dax 30 15280,7 +138,74 +0,92% +9,75%

6

FTSE 7543,03 +58,78 +0,79% +1,23%

SMI 10929,8 +90,71 +0,84% +1,87%

2

Les valeurs à suivre à Paris et en

Europe : [WATCH/LFR]

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr 1,0856 1,0843 +0,12% +1,44%

Dlr/Yen 131,89 130,86 +0,79% +0,59%

Euro/Yen 143,18 141,92 +0,89% +2,05%

Dlr/CHF 0,9178 0,9195 -0,18% -0,71%

Euro/CHF 0,9965 0,9974 -0,09% +0,70%

Stg/Dlr 1,2343 1,2340 +0,02% +2,03%

Indice $ 102,504 102,430 +0,07% +6,58%

0 0

TAUX

Dernier Var. Spread/Bund

(pts)

Future Bund 135,970 -0,0500

0

Bund 10 ans 2,2950 +0,0100

Bund 2 ans 2,6040 +0,0210

OAT 10 ans 2,8100 +0,0040 +51,50

Treasury 10 ans 3,5526 -0,0150

Treasury 2 ans 4,0413 -0,0210

PETROLE

(en dollars) Cours Précéde Var Var. % YTD

nt

Brut léger US 74,08 73,20 +0,88 +1,20% +21,03%

Brent 79,38 78,65 +0,73 +0,93% +20,22%

(Rédigé Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)