Le rebond devrait se confirmer en Europe mais la tendance reste fragile

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues de nouveau en hausse lundi dans le sillage des marchés asiatiques et de Wall Street qui a terminé dans le vert vendredi après les propos jugés rassurants de plusieurs responsables de la Réserve fédérale sur le rythme de la hausse des taux d'intérêt.

Les décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), une nouvelle salve de résultats d'entreprises, la situation politique en Italie et l'incertitude sur la réouverture du gazoduc russe Nord Stream 1 devraient influer sur la tendance à l'entame d'une nouvelle semaine chargée.

D'après les premières indications disponibles, l'EuroStoxx 600 devrait gagner 0,1% à l'ouverture et le FTSE à Londres pourrait débuter quasiment inchangé.

Plusieurs responsables de la Fed, à l'image de James Bullard et Christopher Waller, ont estimé vendredi qu'il n'était pas urgent de relever les taux d'intérêt de 100 points de base lors de la réunion de politique monétaire fin juillet.

Les investisseurs redoutent qu'une accélération du resserrement monétaire des banques centrales, face à une inflation galopante, plonge l'économie mondiale en récession alors que le produit intérieur brut (PIB) de la Chine s'est déjà contracté de 2,6% au deuxième trimestre, en raison notamment de l'impact des multiples confinements sur l'activité.

En Europe, la décision sur les taux du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale sera connue jeudi et si une hausse du coût du crédit de 25 points de base est largement anticipée, des incertitudes demeurent sur l'instrument anti-fragmentation préparé par l'institution. Avant cela, le marché prendra connaissance mardi des chiffres définitifs de l'inflation pour le mois de juin en zone euro, une hausse de 0,8% étant attendue d'un mois sur l'autre, tandis qu'en rythme annuel l'augmentation devrait représenter 8,6%.

En Italie, les appels se sont multipliés durant le week-end en direction de Mario Draghi afin qu'il revienne sur sa décision de quitter la présidence du Conseil et permette à l'Italie d'éviter une nouvelle crise politique.

Concernant le gazoduc Nord Stream 1, qui approvisionne notamment l'Allemagne et qui est officiellement en maintenance jusqu'au 21 juillet, Moscou a déjà prévenu que son avenir dépendrait de la demande et des sanctions occidentales.

"Si les flux de gaz ne reprennent pas de manière significative, les prix du gaz en Europe augmenteront, incitant l'Allemagne et d'autres à adopter un rationnement du gaz et de l'électricité avec le risque presque garanti d'une profonde récession", estime Taylor Nugent, économiste au NAB.

La saison des résultats se poursuit également avec notamment la publication des comptes de Bank of America et Goldman Sachs avant l'ouverture de la séance à Wall Street et ceux d'IBM après la clôture.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, portée par des résultats et des indicateurs jugés encourageants, comme celui des ventes au détail, qui ont permis aux indices de rebondir après une semaine globalement médiocre.

L'indice Dow Jones a gagné 2,15% à 31.288,26 points, le S&P-500, plus large, 1,92% à 3.863,16 points et le Nasdaq Composite 1,79% à 11.452,42 points.

Le titre Citigroup (+13,23%) s'est particulièrement illustré vendredi, emmenant dans son sillage le compartiment bancaire.

Les contrats à terme sur indices suggèrent pour l'instant une ouverture en hausse de 0,2% pour le S&P et de 0,4% pour le Nasdaq.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo, qui a fini en ordre dispersé vendredi avec un Nikkei en hausse de 0,54% et un Topix en baisse de 0,03%, est fermée ce lundi, férié au Japon en raison du "Jour de la mer" (Umi no hi).

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) évolue en hausse de 0,7% après avoir perdu 3,5% la semaine dernière.

En Chine, le SSE Composite prend 1,46% et le CSI 300 1,04% malgré l'extension de tests de dépistage du COVID-19 dans de nouveaux districts de Shanghai du 19 au 21 juillet.

CHANGES

Le dollar, qui a inscrit la semaine dernière un nouveau plus haut de près de 20 ans, soutenu par son statut d'actif refuge et les anticipations de remontée de taux aux Etats-Unis, abandonne lundi 0,15% face à un panier de devises de référence.

Contre la monnaie japonaise, le billet vert, qui a touché la semaine dernière un pic de 24 ans à 139,15 yens, se négocie à 138,15 yens lundi.

L'euro, tombé brièvement la semaine dernière sous la parité avec le dollar, rebondi lundi à 1.0107.

TAUX

Les rendements obligataires en Europe ont fini en repli vendredi, celui du Bund allemand à dix ans s'affichant à 1,1230%, tandis que son équivalent italien est ressorti à 3,355% sur fond de crise politique dans la péninsule.

Les rendements des bons du Trésor américain ont également reculé vendredi à 2,9152% pour les titres à dix ans et à 3,1075% pour le deux ans, continuant de refléter une inversion des courbes, signe d'un risque accru de récession à un horizon de deux ans.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est porté par l'espoir de relèvements de taux d'intérêt moins soutenus aux Etats-Unis et l'absence de signe de hausse dans l'immédiat de la production de brut de l'Arabie saoudite malgré la tournée du président américain Joe Biden au Moyen-Orient.

Le Brent prend 0,71% à 101,88 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,35% à 97,93 dollars.

PAS D'INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:

BOURSES

ASIATIQUES

Indices Dernier Var. Var. % YTD

points

Nikkei-225 26788,47 +145,08 +0,54% -6,96%

Topix 1892,50 -0,63 -0,03% -5,01%

Hong Kong 20748,67 +450,95 +2,22% -11,32%

Taiwan 14670,85 +120,23 +0,83% -19,47%

Séoul 2373,20 +42,22 +1,81% -20,30%

Singapour 3116,64 +17,49 +0,56% -0,23%

Shanghaï 3272,88 +44,82 +1,39% -10,08%

Sydney 6664,10 +58,50 +0,89% -10,48%

La clôture à

Tokyo :

[.TFR]

WALL STREET

La clôture

précédente :

Indices Dernier Var. Var. % YTD

points

Dow Jones 31288,26 +658,09 +2,15% -13,90%

S&P-500 3863,16 +72,78 +1,92% -18,95%

Nasdaq 11452,42 +201,24 +1,79% -26,80%

Nasdaq 100 11983,62 +215,23 +1,83% -26,57%

Détail de la séance à

Wall Street : [.NFR]

"The Day Ahead" - Le point sur la

prochaine séance à Wall Street

[DAY/US]

MARCHES

EUROPEENS

Les futures sur le CAC 40 et sur

l'EuroStoxx50

Les valeurs à suivre à Paris et en

Europe : [WATCH/LFR]

La séance

précédente :

Indices Clôture Var. Var. % YTD

points

Eurofirst 300 1630,18 +28,24 +1,76% -13,76%

Eurostoxx 50 3477,20 +80,59 +2,37% -19,10%

CAC 40 6036,00 +120,59 +2,04% -15,62%

Dax 30 12864,72 +345,06 +2,76% -19,01%

FTSE 7159,01 +119,20 +1,69% -3,05%

SMI 10982,09 +182,57 +1,69% -14,71%

CHANGES

Cours Veille Var. % YTD

Euro/Dlr 1,0095 1,0087 +0,08% -11,20%

Dlr/Yen 138,22 138,53 -0,22% +20,13%

Euro/Yen 139,54 139,68 -0,10% +7,07%

Dlr/CHF 0,9753 0,9761 -0,08% +6,92%

Euro/CHF 0,9846 0,9847 -0,01% -5,04%

Stg/Dlr 1,1896 1,1852 +0,37% -12,09%

Indice $ 107,8540 108,0630 -0,19% +12,15%

TAUX

Dernier Var. Spread/Bun

d

(pts)

Bund 10 ans 1,1340 -0,0500

Bund 2 ans 0,4380 -0,0680

OAT 10 ans 1,6670 -0,0500 +53,30

Treasury 10 2,9189 -0,0110

ans

Treasury 2 3,1242 -0,0110

ans

PETROLE

(en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD

Brut léger US 97,98 97,59 +0,39 +0,40% +60,07%

Brent 101,84 101,16 +0,68 +0,67% +54,23%

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)