Le rebond devrait se confirmer en Europe, le dollar recule, le pétrole monte

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi à l'ouverture, le regain d'optimisme à l'approche des fêtes de fin d'année semblant se confirmer après plus d'une semaine d'agitation sur les marchés depuis les dernières annonces de politique monétaire des grandes banques centrales.

D'après les premières indications disponibles, le Dax à Francfort devrait gagner à l'ouverture 0,22%, le FTSE 100 à Londres 0,31% et l'indice EuroStoxx 50 0,36%.

La tendance a été soutenue mercredi par la bonne tenue du compartiment de la consommation après les résultats de Nike et par l'amélioration de la confiance du consommateur aux Etats-Unis, ressortie en décembre à un pic en huit mois sur fond de décélération des perspectives d'inflation et de solidité du marché du travail.

Les investisseurs attendent à présent aux Etats-Unis les chiffres définitifs de l'indice d'inflation PCE mesuré par les prix des dépenses de consommation personnelles pour le troisième trimestre. Dans sa version "core", cet indice, très surveillé par la Réserve fédérale américaine (Fed), devrait, selon le consensus Reuters, afficher une décélération à 4,6% après un gain de 5,6% sur la période avril-juin.

Les données définitives du produit intérieur brut (PIB) américain au troisième trimestre sont également prévues ce jeudi, la croissance économique devant ressortir à 2,9% en rythme annualisé d'après le consensus Reuters. En Grande-Bretagne, une confirmation de la contraction de 0,2% du PIB au troisième trimestre par rapport au deuxième et une expansion de 2,4% sur un an sont attendues.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, ses trois principaux indices ayant enregistré leurs plus forts pourcentages de progression sur une séance ce mois-ci, portés par les résultats solides de Nike et de FedEx ainsi que par des données indiquant le regain de moral des consommateurs.

L'indice Dow Jones a gagné 1,60%, ou 526,74 points, à 33.376,48 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 56,82 points, soit 1,49%, à 3.878,44 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 162,26 points (1,54%) à 10.709,37 points.

Nike a bondi de 12% après l'annonce de résultats trimestriels supérieurs aux attentes sous l'effet d'une forte demande des consommateurs nord-américains pour les fêtes de fin d'année.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini sur un rebond de 0,46% à 26.507,87 points et le Topix, plus large, a avancé de 0,78% à 1.908,17 points.

Le gouvernement japonais a révisé à la hausse sa prévision de croissance pour l'exercice fiscal 2023 (+1,5% contre +1,1% précédemment), tablant sur une augmentation des dépenses des entreprises et une hausse substantielle des salaires.

La décision surprise de la Banque du Japon (BoJ) sur le contrôle de la courbe des rendements obligataires a toutefois encore pesé sur les actions. "La hausse des rendements et la poursuite du renforcement du yen feront baisser la valeur des actifs détenus par les investisseurs japonais", ont expliqué les analystes de Capital Economics, jugeant le secteur de l'assurance particulièrement exposé sur le marché obligataire.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,31% mais le CSI 300 gagne 0,21%.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix, qui a fini stable mercredi, recule légèrement jeudi, d'environ trois points de base, à 3,64%.

Celui du Bund allemand de même échéance a terminé mercredi à 2,31%.

CHANGES

L'indice dollar, mesurant les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence, cède 0,31%.

Contre la monnaie japonaise, il accuse un repli de 0,53% à 131,77 yens pour un dollar alors que les analystes de Capital Economics estiment que le dollar pourrait s'échanger à 125 yens l'an prochain à la suite des décisions de la BoJ.

L'euro se négocie à 1,0647 dollar, en hausse de 0,41%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers montent pour la quatrième séance consécutive, soutenus par une diminution plus marquée que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis alors qu'une puissante tempête hivernale a commencé à frapper une grande partie du pays, provoquant une hausse de la consommation.

Le Brent gagne 0,32% à 82,46 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,41% à 78,61 dollars.

