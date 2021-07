Le rebond des ventes au détail profite à Wall Street

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi après la publication d'un rebond inattendu des ventes au détail aux Etats-Unis, ce qui relègue au second plan au moins temporairement les craintes sur le ralentissement de la reprise économique et sur l'inflation.

La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi après la publication d'un rebond inattendu des ventes au détail aux Etats-Unis. Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 57,32 points, soit 0,16%, à 35.044,34 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,29% à 4.372,86 points. /Photo d'archives/REUTERS/Carlo Allegri Le département du Commerce a fait état d'une hausse de 0,6% des ventes au détail en juin alors que le consensus Reuters les donnait en baisse de 0,4%. Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 57,32 points, soit 0,16%, à 35.044,34 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,29% à 4.372,86 points. Le Nasdaq Composite prenait 0,4% à 14.601,64 points à l'ouverture. Du côté des valeurs, Intel gagne 0,63%, en tête du Dow Jones, après une information du Wall Street Journal selon laquelle le géant américain des semi-conducteurs étudie la possibilité de racheter GlobalFoundries pour environ 30 milliards de dollars. Moderna bondit de 6,38% après l'annonce de son entrée dans l'indice S&P 500 à partir du 21 juillet. Le géant chinois des VTC Didi, dans le collimateur de Pékin, recule de 2,83% après que des enquêteurs de plusieurs ministères ont été envoyés dans les bureaux de l'entreprise dans le cadre d'une enquête sur la cybersécurité. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Reportage Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)