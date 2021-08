Le rebond des entreprises du CAC 40 au premier semestre, carburants durables pour l'aviation, Algolia lève 150 millions... Sept bonnes nouvelles pour bien débuter la semaine

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Sanofi/Facebook Sanofi a revu à la hausse jeudi 29 juillet son objectif de bénéfice pour 2021 après avoir vu son activité accélérer au deuxième trimestre, tirée par son médicament Dupixent et la division vaccins.

Sanofi, Renault ou encore Airbus... ces entreprises revoient leur prévisions de bénéfices à la hausse pour 2021

La France va consacrer 200 millions aux carburants durables dédiés à l'aviation...

Le gouvernement a annoncé mardi 27 juillet le lancement d'un appel à projets visant à développer des carburants durables pour l'aviation. Jusqu'à 200 millions d'euros seront attribués aux entreprises aptes à créer une filière française dynamique.

... alors que le biokérosène de deuxième génération de BioTfuel a fait ses preuves

Alors que le gouvernement vient de lancer son appel à projets pour les carburants durables dans l'aéronautique, la technologie BioTfuel développée par six partenaires industriels parmi lesquels Total ou Avril a déjà fait ses preuves.

Algolia, le "Google" des entreprises, lève 150 millions de dollars

La start-up Algolia, qui développe des API permettant d'intégrer des fonctionnalités de recherche rapide sur un site internet, a annoncé un tour de table de 150 millions de dollars. Ce dernier porte sa valorisation à 2,25 milliards de dollars et lui confère le statut de licorne. Elle a été fondée par des Français mais est basée aux Etats-Unis.

Akena, spécialiste des vérandas et pergolas, investit 19 millions d'euros dans deux nouvelles usines en Vendée et dans l'Oise

Face à la forte demande de pergolas et de vérandas la société vendéenne Akena étend son pôle industriel vendéen et prépare des investissements sur d’autres bassins d’emploi, pour un investissement total de 19 millions d'euros en Vendée et dans l'Oise.

Le français MND transportera les dubaïotes avec ses câbles suspendus

Engagé dans un programme massif de développement de ses réseaux de transport, Dubaï a porté son choix sur le français MND pour équiper la ville en lignes aériennes de transport par câble.

Grâce aux batteries, Enedis crée un groupe électrogène zéro-carbone

Début juillet, le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité Enedis a inauguré son premier “groupe électrogène zéro-carbone". Un système composé de batteries, capable de se brancher aux panneaux solaires locaux pour remplacer les générateurs diesel actuellement utilisés lors des coupures réseau.