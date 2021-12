Le rebond des actions devrait gagner Wall Street

PARIS (Reuters) - Wall Street devrait rebondir mardi à l'ouverture et les Bourses européennes progressent à mi-séance, les investisseurs mettant de côté leurs craintes liées à la pandémie de COVID-19 pour revenir sur le marché actions. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,95% pour le Dow Jones et pour le S&P-500, et de 1,2% pour le Nasdaq.