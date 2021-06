Le raté du vaccin anti-Covid de CureVac, une double mauvaise nouvelle pour la France

En novembre 2020, l'Union Européenne signait avec la biotech allemande CureVac un accord lui garantissant jusqu'à 405 millions de doses du vaccin connu sous le nom de CVnCoV, le seul accord majeur signé par la firme allemande. Les espoirs s'avèrent en partie douchés. CureVac a annoncé mercredi 16 juin que son candidat vaccin était apparu efficace à seulement 47% lors de la dernière phase d'essais cliniques, ne répondant pas aux attentes du groupe biotechnologique allemand. Ces résultats décevants proviennent d'une analyse provisoire de données issues de 134 cas de COVID-19 lors d'un essai impliquant environ 40 000 volontaires en Europe et Amérique latine. Ce produit fait appel à l'ARN messager, la technologie utilisée par les vaccins de Pfizer-BioNtech et Moderna, qui affichent eux des taux d'efficacité largement supérieurs et sont déjà autorisés en Europe et en France. A LIRE AUSSI [En cartes] Voici les soixante usines en Europe qui produisent les vaccins anti-Covid de l’UE