Le ralentissement de l'activité soutient les actifs européens

À Paris, le CAC 40 a grignoté 0,08% à 7.246,62 points, tandis que le Dax allemand progressait de 0,15% contre 0,68% pour le Footsie britannique.

L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une progression de 0,15%, le FTSEurofirst 300 gagnant 0,46% et le Stoxx 600 0,39%.

L'activité est en retrait ce mois-ci en zone euro, ont indiqué les enquêtes PMI publiées mercredi, et même le secteur des services, en expansion depuis février, s'est affiché en recul selon les premières estimations.

Ce repli soutient paradoxalement les actifs risqués, qui ont souffert la semaine dernière alors que les investisseurs craignaient de voir les banques centrales remonter de nouveau leurs taux en septembre pour lutter contre une inflation persistante et une économie résistante aux hausses de taux.

Les marchés parient désormais que la dégradation de l'activité européenne contraindra la BCE à interrompre son resserrement monétaire pour ne pas aggraver le ralentissement.

"Pour la BCE, la conclusion des indicateurs de ce matin est évidente: ils augmentent la probabilité que la réunion de septembre débouche sur une pause dans les hausses de taux", écrit Kenneth Broux, responsable de la recherche corporate chez Société Générale CIB.

La réunion annuelle de la Réserve fédérale américaine à Jackson Hole, durant laquelle la présidente de la BCE Christine Lagarde s'exprimera sur l'état de l'économie européenne, sera à ce titre suivie de près par les marchés vendredi.

TAUX

Les indicateurs PMI ont fait plonger les taux européens, le ralentissement de l'activité dans les services éloignant les perspectives de hausse de taux.Le rendement du dix ans allemand s'effondre de 13,6 points de base à 2,519%, tandis que celui du taux à deux ans plonge de 12,6 pb à 2,97%.

Les taux américains reculent après avoir atteint un record sur 16 ans mardi, aidés par des demandes de prêts hypothécaires à un plus bas depuis 28 ans, indication que la politique monétaire américaine se transmet à l'économie.

Le rendement du Treasury à dix ans décroît de 10,3 pb à 4,2253%, tandis que le taux à deux ans perd 8,5 pb à 4,9517%.

VALEURS

Le secteur de l'immobilier a affiché la meilleure performance sectorielle du Stoxx 600, en hausse de 2,12%, soutenu par les espoirs que les coûts de financement atteindront bientôt leur pic.

Le recul du pétrole a en revanche pesé sur le secteur de l'énergie, qui a terminé en queue du Stoxx 600, se repliant de 1,09%.

Les équipementiers sportifs allemands Adidas et Puma ont cédé respectivement 3,3% et 3,75%, parmi les pires performances du Stoxx 600, après que le détaillant américain Foot Locker a revu à la baisse ses perspectives pour 2023 en raison d'une demande plus faible face à une inflation toujours élevée.

Bavarian Nordic a bondi de 7,97%, en tête de l'indice Stoxx 600, après que l'entreprise de biotechnologie danoise a dépassé les prévisions de revenus du deuxième trimestre grâce à la vente de vaccins varioliques.

A WALL STREET

Les marchés américains avancent en amont des résultats de Nvidia et de la réunion de Jackson Hole.

A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une avancée de 0,45% pour le Dow Jones, tandis que le Standard & Poor's 500 gagne 0,97% et le Nasdaq Composite grimpe de 1,44%.

CHANGES

Le dollar recule dans le sillage des taux, sous la pression d'une demande de prêts hypothécaires en recul.

Le dollar cède 0,14% face à un panier de devises de référence, et l'euro avance de 0,14% à 1,0859 dollar. La livre sterling abandonne 0,15% à 1,2711 dollar.

PÉTROLE

Le brut recule au cours d'une séance mouvementée, les marchés hésitant entre les inquiétudes sur la demande en Europe et une chute des stocks de pétrole aux Etats-Unis de 6,1 millions de barils la semaine dernière contre un consensus à 2,8 millions.

Le Brent abandonne 0,89% à 83,28 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) reculant de 0,84% à 78,97 dollars.

(Rédigé par Corentin Chappron, édité par Bertrand Boucey)