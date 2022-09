Le Rafale, moteur des exportations françaises d’armes en 2021

En 2021, les prises de commandes françaises d’exportations d’armes ont atteint 11,7 milliards d’euros, soit plus du double de l’année précédente. C’est l’un des principaux enseignements du rapport au Parlement du ministère des Armées sur les exportations d’armes en 2021, rendu public mardi 27 septembre. La France franchit pour la troisième fois la barre des 10 milliards d’euros de prises de commandes, sans toutefois atteindre les niveaux enregistrés en 2015 (plus de 16 milliards d'euros) et en 2016 (14 milliards).

La France se positionne comme le troisième pays exportateur d’armes, derrière les Etats-Unis et la Russie, et ce, alors que la concurrence sur le marché de l’armement s’est élargie. De nouveaux pays comme la Chine, la Corée du Sud et la Turquie affirment leurs ambitions dans ce domaine et «bénéficient d’une montée en gamme de leurs produits et d’un contrôle export désinhibé», décrit sans fard le rapport destiné aux parlementaires.

Les enjeux économiques sont significatifs. L’industrie de défense exporte en moyenne sur les dernières années près de la moitié de son chiffre d’affaires, ce qui profite à la balance commerciale nationale. L'industrie de défense totalise 200 000 emplois directs et indirects, soit autant que le secteur de la production automobile en France.

156 Rafale vendus à l’export entre 2015 et 2021

