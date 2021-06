Le Rafale surclassé par le F-35 américain en Suisse

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © U.S. Air Force 388th Fighter Wing Selon l'évaluation menée par les forces aériennes suisses, le F-35A de Lockheed Martin est supérieur sur le plan technologique à tous les autres appareils qui étaient en compétition, dont le Rafale de Dassault Aviation.

Pour la défense de son espace aérien, la Suisse a fait le choix de la technologie américaine à 100%. Berne va commander 36 avions F-35A du fabricant américain Lockheed Martin. Cette commande s’accompagne de l’achat de cinq systèmes de défense air-sol de longue portée de type Patriot du fabricant Raytheon.

Ce choix fait suite à une évaluation technique qui a mis en compétition deux avions européens - le Rafale de Dassault Aviation et le Typhoon du consortium Eurofighter - et deux avions américains, le F-35 de Lockheed Martin et le F18 Super Hornet de Boeing. "Il ressort de l’évaluation que ces deux systèmes l’emportent quant à l’utilité globale, tout en présentant les coûts globaux les plus bas", justifie le Conseil fédéral suisse dans son communiqué diffusé le 30 juin. L’exploitation et la maintenance des appareils seront effectuées par les forces aériennes du pays et par l’industriel local RUAG.

