[En images] Le Rafale Solo Display se refait une beauté pour la saison 2021

Moins de gris et plus de bleu. Voici à quoi ressemble la nouvelle livrée du Rafale Solo Display, l’avion ambassadeur de la série Rafale construite par Dassault Aviation. Avec ses teintes bleu ciel, l’avion se pare des couleurs de l’armée de l’Air et de l’espace. Créé en 2009, le Rafale Solo Display est un exemplaire du Rafale désigné pour montrer chaque année les compétences techniques et de vol de cet d’avion de combat. Cette année, le Rafale mis en démonstration – le n°4-GR – sera piloté par le commandant Jérôme Thoule.