L’Usine Nouvelle -. Que va apporter à Free2move l'acquisition de Share Now ?

Brigitte Courtehoux, directrice générale de Free2move -. Depuis que nous avons créé Free2move en 2016, notre vision est restée la même : nous voulons simplifier la mobilité de nos clients qui ne possèdent pas de voitures ou qui veulent passer de la possession à l’usage. Nous nous développons organiquement aux États-Unis où nous couvrons cinq villes. Et nous voulions continuer notre développement en Europe. Aujourd’hui, nous sommes présents à Madrid (Espagne) et à Paris. Share Now est déjà présent dans 14 villes européennes. C’est un gros acteur de la mobilité. Cette complémentarité était une réelle opportunité pour nous.

