Le PSE avec du styrène recyclé, ça marche !

« Michelin et Knauf industries ont produit avec succès des lots de produits finis d’élastomère et de plastiques en intégrant 100% de styrène issu de déchets plastique recyclés au Canada par la technologie Pyrowave », vient d’annoncer le spécialiste canadien du recyclage chimique du polystyrène (PS). Pyrowave, qui a développé un procédé de dépolymérisation catalytique du PS par micro-ondes, précise que « les produits obtenus ont réussi tous les tests en laboratoire de performance et de qualité équivalentes avec les produits fabriqués avec du styrène fossile ; la sécurité du produit a été également validée par les essais de migration démontrant la conformité pour l’utilisation dans des applications de contact alimentaire. »

