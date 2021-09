Le protoxyde d'azote, ce gaz à effet de serre tout sauf hilarant pour le climat

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © DR Notamment avec l'utilisation d'engrais azotés et la gestion des effluents, l'agriculture émet les trois quarts du protoxyde d'azote.

Il est connu pour son utilisation récréative, bien que dangereuse. Mais le protoxyde d'azote (N2O) est aussi un farouche ennemi du climat. « Les quantités de protoxyde d'azote (N2O) dans l’atmosphère n'ont pas été aussi élevées depuis 800 000 ans », alerte le Groupe d'experts internationaux sur le climat (Giec) dans son dernier rapport. Un record dont on se passerait bien.

Contrairement au méthane qui demeure une dizaine d’années seulement dans l’atmosphère, la durée de vie du protoxyde d'azote est longue, de l'ordre de 120 ans. Si la réduction des quantités de N2O dans l'atmosphère ne sera pas un levier pour lutter contre le dérèglement climatique à court terme, elle ne reste pas moins un chantier essentiel. « C'est un travail de longue haleine, plus tôt on s'y prend, mieux cela sera », résume le chercheur du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement (LSCE), Nicolas Vuichard, à L'Usine Nouvelle.

