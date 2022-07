Le projet Refactory de Renault se met rapidement en place à Flins

Lancé par Renault en 2020, le projet Refactory de transformation du site de production de Flins, à Aubergenville dans les Yvelines, en première usine européenne d’économie circulaire dédiée à la mobilité avance à grand pas. En 2024, l’usine, d’où sortent encore 360 voitures par jour, cessera toute activité d’assemblage. D’ici là il faudra réussir sa mutation pour assurer la pérennité de l’établissement et ses emplois. Aujourd’hui 800 salariés sont déjà affectés à Refactory sur les 2 800 que totalise l’usine. D’ici 2030, Refactory devrait employer 3 000 salariés. « Nous voulons lancer vite les nouvelles activités pour aider les gens à se projeter dès maintenant dans ce nouveau cadre. Il faut rassurer à la fois sur la pérennité de activité et sur les compétences nécessaires pour les réaliser », a expliqué Jean-Philippe Billaï, directeur de l’usine et de Refactory, lors d’une visite de presse organisée mercredi 20 juillet.

