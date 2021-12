Le projet HolyGrail 2.0 vise un tri optimal pour recycler en boucle les emballages plastiques alimentaires

En pleine polémique sur les plastiques non recyclés, après des documentaires à charge comme celui de Cash Investigation, le projet HolyGrail 2.0 propose une solution pour aller plus loin dans le tri et le recyclage des plastiques. Piloté par l’Association des industries de marque (AIM) avec la participation de 130 entreprises et organisations européennes, ce projet vise à évaluer si la technologie du filigrane numérique intégré dans les emballages et lu sur une machine de tri équipé d’une caméra permet d’améliorer le tri et par conséquent le taux de recyclage. Un prototype est entré en phase 2 à Copenhague depuis fin septembre, avec une machine de tri pilote Mistral+ de la société française Pellenc ST, équipée d’une caméra pour lire le filigrane.