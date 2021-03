[L'instant tech] Le projet de recherche européen Terminus siffle la fin des emballages complexes

Les experts lèvent les yeux au ciel lorsque l’on évoque le recyclage des emballages plastiques. Les contenants multicouches, comme les barquettes de jambon, les bouteilles de lait, les recharges de shampoing – et plus globalement tous les packagings qui protègent un produit de la lumière, de l’humidité, de l’oxygène, d’arômes et de graisses – sont composés de différentes couches de matière, souvent plastiques. Aussi utiles soient-ils pour la conservation de nos produits, ces emballages « complexes » ont comme inconvénient d’être non recyclables, puisqu’ils ne peuvent être fléchés vers un flux de matière unique.