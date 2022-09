Le projet de méga-usine de Rec Solar avance, mais pourrait être révisé à la baisse

En juillet, le projet de méga-usine de panneaux photovoltaïque du groupe sino-norvégien Rec Solar à Hambach (Moselle) a été sélectionné pour être subventionné par l’Union européenne. Mais le document ne mentionne que l’assemblage de modules et non plus la production de cellules, ce qui fait craindre une révision du projet, qui doit industrialiser une technologie du CEA. Le groupe souligne qu’aucune décision n’a encore été prise.