Le projet de captage et stockage de CO2 d'Eqiom financé par le fonds innovation européen

Vous avez un projet de technologies de pointe dans des secteurs grands consommateurs d'énergie, dans l'hydrogène, le captage, l'utilisation et le stockage du carbone ou dans les énergies renouvelables ? C’est le moment de le sortir des cartons. Avec la réforme du marché européen des quotas carbone, un fonds pour l’innovation de 15 milliards d’euros est créé. La moitié, 7,5 milliards d’euros, doit servir à subventionner des projets à grande échelle pour décarboner l’économie. L’autre moitié financera des projets de plus petite taille. La subvention peut aller jusqu’à 60% de l’investissement en capital. Et pour une fois, la procédure a été simplifiée. La candidature ne se fait qu’en une seule étape.