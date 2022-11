Le projet d’éolien offshore flottant Provence Grand Large prend forme à Fos-sur-Mer

Imaginé en 2010, remodelé sur le plan technique, le parc-pilote Provence Grand Large de trois éoliennes flottantes, de 8,4 MW chacune, sera mis en service à la fin de l’année 2023 pour un investissement total estimé à 300 millions d’euros, porté par EDF Renouvelables avec le groupe canadien Enbridge et le fonds CPP Investments. Il sera positionné à 17 kilomètres des côtes de Port-Saint-Louis-du-Rhône (Bouches-du-Rhône) et ancré à 100 mètres de profondeur grâce à une solution développée et brevetée par SBM Offshore. Mais son ampleur future est déjà visible sur le site d’Eiffage Métal à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) où sont réalisés et assemblés les flotteurs qui soutiendront les mâts et turbines des éoliennes de Siemens-Gamesa.

