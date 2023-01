« Le projet Créastyr vise au développement d’une filière de recyclage efficace des emballages en PSE et XPS », explique Christian Théry (Elipso)

Plastiques & Caoutchoucs Magazine : Quel est l’objet du projet Créastyr qu’Elipso et Eumeps lancent officiellement ce mercredi 11 janvier ?

Christian Théry : Créastyr est l’acronyme de Collecte et recyclage des emballages alvéolaires styréniques. Objectif : viser le recyclage de 100 % des emballages en polystyrène expansé et extrudé (PSE et XPS) en France d’ici à 2025 en développant une filière efficiente. Le projet à l’initiative d’Elipso et Eumeps et porté par les industriels, prend la forme d’une feuille de route signée par nos deux organisations professionnelles ainsi que Michelin, le réseau national des recycleurs de polystyrènes, Valorplast, Twice, Plastics Europe, l’Union du mareyage français, le Célène (filière de l’industrie carnée) et Polyvia. Créa-styr se déploie d’abord en France du fait de la loi Climat et Résilience qui prévoit l’interdiction des emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques non recyclables dès 2025. Le projet pourra ensuite être mis en œuvre dans d’autres pays. Faire la démonstration de la recyclabilité des polystyrènes : le calendrier est français mais le débat est bien européen !

Jurgen Lang : Avec Créastyr, l’industrie du PSE et du XPS se prend en main. Il convient également de citer Storopack, Sirap, Knauf Industries et Sipa, quatre adhérents d’Elipso qui participent activement au projet. Je suis heureux qu’Elipso et Eumeps lancent ce partenariat. Eumeps est le porte-parole des fabricants européens de polystyrène et rassemble les différentes associations européennes concernées. L’organisation existe depuis 1989 et couvre l’ensemble de la chaine de valeur, des producteurs de matières aux transformateurs et recycleurs.

Cet article est réservé à nos abonnés Plastiques & Caoutchoucs et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]