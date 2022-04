Le programme américain de missile hypersonique Hawc valide un deuxième essai

Nouveau test réussi pour le programme de missile hypersonique développé par les Etats-Unis. De son vrai nom Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (Hawc), cette arme à la vitesse bien supérieure à celle du son est développée par quatre partenaires américains : Lockheed Martin, Air Force Research Lab (AFRL), Aerojet Rocketdyne et la Darpa, l'agence recherche dédiée à la défense des Etats-Unis.

Les missiles hypersoniques sont d’une vitesse supérieure aux missiles supersoniques, et avoisinent les 7 000 kilomètres par heure (Mach 5, soit cinq fois la vitesse du son). Le test a été réalisé mi-mars sans être ébruité, dans un contexte international particulièrement tendu du fait de la guerre en Ukraine.

Vol à 20 000 mètres d’altitude

Le test a été réalisé au large de la côte ouest des Etats-Unis. Le Hawc a atteint les 65 000 pieds, soit 19 812 mètres d’altitude et a parcouru plus de 300 miles nautiques, soit 555 kilomètres. Lancé depuis un bombardier B-52 – un appareil conçu et construit par Boeing depuis les années 50 – le missile a volé pendant 327 secondes, propulsé par un moteur scramjet. L’analyse des données des essais en vol est toujours en cours.

« Les véhicules à propulsion aérobie utilisent l'air capté dans l'atmosphère pour obtenir une propulsion soutenue, explique la Darpa dans son communiqué. La vitesse et la maniabilité de ces missiles de croisière hypersoniques permettent à la fois l'évasion des défenses et des frappes rapides. Leur énergie cinétique peut détruire efficacement des cibles même sans explosifs puissants ».

Deuxième essai réussi

Il s’agit du deuxième essai réussi du programme Hawc de la Darpa. Le précédent vol a eu lieu en septembre 2021 sur un missile construit par Raytheon Technologies et propulsé avec un moteur scramjet Northrop Grumman. Les moteurs du deuxième essai ont été conçus grâce à la fabrication additive. Cela a permis à AerojetRocketdyne « d’utiliser 95% de pièces en moins par rapport au moteur scramjet historique qui a propulsé le X-51A Waverider de l'US Air Force à une vitesse hypersonique soutenue », peut-on lire dans le communiqué de l’entreprise.

L’annonce de la réussite de ce test de missile hypersonique n’a été formulée que le 5 avril, soit près de deux semaines après la réalisation du test à la mi-mars. Selon CNN, les Etats-Unis ont reporté l’annonce afin d’éviter une escalade dans le contexte très tendu avec la Russie et de l’invasion de l’Ukraine. Au moment où le missile hypersonique sillonnait les airs, le président américain Joe Biden se préparait pour une visite au sein des pays alliés à l’Otan, qui comprenait une escale en Pologne pour rencontrer les ministres ukrainiens des Affaires étrangères et de la Défense.