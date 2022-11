Le progamme SCAF d’avion de combat européen prêt à remettre les gaz

Après plus d’un an de blocage, les industriels Dassault Aviation et Airbus Defence and Space ont trouvé un accord pour faire avancer le programme SCAF, dont l'objectif est de concevoir le prochain avion de combat européen. Les Etats concernés, la France, l’Allemagne et l’Espagne, ont réaffirmé pour leur part l’impératif d’une coopération d’égal à égal.