Le producteur d'énergies renouvelables CVE va investir 16 millions d’euros dans une centrale photovoltaïque à Regniowez

Lauréat d’un appel à projets lancé par le conseil départemental des Ardennes pour développer l’énergie solaire sur son territoire, le producteur d'énergies renouvelables CVE engagera un investissement de 16 millions d’euros pour faire émerger une centrale photovoltaïque de 23,21 MWc sur l’ancienne base de l’Otan de Regniowez (Ardennes). L’équipement sera composé de 40 000 panneaux sur une surface globale de 80 000 mètres carrés.

Avant de concrétiser ce projet sur le terrain, CVE va mettre trois ans à préparer le programme. La phase d’études et de développement comprend, entre autres, l’élaboration du projet avec les élus et acteurs économiques, le dépôt et la possession du permis d’Etat, l’obtention d’un tarif de rachat de l’électricité auprès de la CRE (commission de régulation de l’énergie), l’enquête d’utilité publique et des réunions de concertation avec les citoyens.

