«Le prochain chapitre de l’industrie sera celui des énergies propres», selon Fatih Birol, directeur de l'Agence internationale de l'énergie

L'Usine Nouvelle - Créée pour sécuriser l’approvisionnement énergétique mondial, votre agence est critiquée par l’Opep, qui craint qu’elle ne génère des pénuries en prônant une sortie des fossiles. A-t-elle changé de mission ?

Fatih Birol - L’Agence est née dans le contexte de grandes crises du pétrole, dans les années 1970. Les prix s’envolaient et plusieurs pays se sont groupés autour d’un mécanisme de défense : la constitution de stocks stratégiques pour répondre aux chocs sur les marchés. Cela a permis de renforcer nos économies et l’industrie mondiale. Mais il y a un problème : le pétrole, le gaz et le charbon sont à l’origine d’un autre risque majeur, le changement climatique. Il faut s’approvisionner en énergie tout en évitant une catastrophe climatique, et cela peut se faire grâce aux énergies propres. Le solaire, le vent, l’hydroélectricité, le nucléaire… Toutes doivent se développer ! Et les combustibles fossiles doivent diminuer pour ne pas dépasser la barre de 1,5 °C de réchauffement. C’est un calcul simple, que les producteurs de pétrole jugent mauvais pour leur activité. Ce qui est vrai. Pour s’en sortir, ils doivent réduire leur dépendance aux revenus tirés du pétrole et du gaz.

