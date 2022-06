Le premier vol d’Ariane 6 reporté en 2023 suite aux difficultés lors des tests de mise au point

Les derniers essais critiques de mise au point à la fois pour l’étage supérieur d’Ariane 6 à Lampoldshausen en Allemagne ainsi que les essais combinés sur le pas de tir de Kourou prennent plus de temps que prévu. Un nouveau retard qui tombe extrêmement mal alors que l'Europe ne peut plus exploiter la fusée russe Soyouz et qu'Ariane 5 sortira bientôt du service.