Le premier vol commercial de la fusée Vega-C a échoué, nouveau coup dur pour l’Europe spatiale

Le premier vol commercial de la fusée Vega-C a fait un flop. Dix minutes après son décollage, depuis Kourou, en Guyane française, mardi 20 décembre 2022 à 22h47 heure locale (2h47 à Paris), le lanceur européen et les deux satellites d’Airbus Defense and Space qu’il transportait ont dévié de la trajectoire programmée. La salle du centre de contrôle du centre spatial a quant à elle cessé de recevoir les télémesures. «Environ 2 minutes et 27 secondes après le décollage, une anomalie s'est produite sur le Zefiro 40 [le deuxième étage du lanceur, NDLR] mettant ainsi fin à la mission Vega-C», explique un court communiqué d’Arianespace. «Des analyses de données sont en cours pour déterminer les raisons de cet échec», a ajouté l’opérateur de systèmes de lancement.

