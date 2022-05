Le premier supercalculateur exaflopique au monde est américain

Les Etats-Unis remportent la course au calcul exaflopique. Leur nouveau supercalculateur Frontier affiche une puissance de calcul de 1,1 exaflops (1 exaflops équivaut à 1 milliard de milliards d’opérations en virgule flottante par seconde) selon le test de référence HPL. Il est le premier au monde à franchir le seuil de l’exaflops et s’impose comme le nouveau supercalculateur le plus puissant au monde selon le Top 500, le classement des 500 supercalculateurs les plus puissants de la planète publié le 30 mai 2022.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]