Le premier Cybertruck de Tesla est sorti d'usine

Dévoilé en novembre 2019, le Cybertruck, le pick-up anguleux de Tesla, se fait désirer. Mais le projet avance, assure la marque d'Elon Musk. Le 15 juillet, dans un tweet, le constructeur a affirmé que le premier exemplaire de série était sorti de la ligne de production de Giga Texas, à Austin. Les salariés de l'usine ont pris la pose aux côtés du premier modèle produit. Elon Musk a félicité ses équipes dans un retweet sibyllin.

L'usine Giga Texas produit depuis fin 2022 des Model Y, et doit devenir le lieu principal de production du Cybertruck. Celui-ci a vu le début de sa fabrication plusieurs fois reporté, le modèle s'avérant particulièrement difficile à mettre au point. Tesla pourrait donner des détails sur sa date de commercialisation à l'occasion de la présentation de ses résultats trimestriels le 19 juillet.

Ce véhicule doit permettre à la marque de pénétrer le segment roi du marché automobile aux Etats-Unis, avec plus d'un véhicule sur dix écoulé dans le pays. Le top des véhicules les plus vendus reste monopolisé par les pick-up du groupe General Motors et Ford, le champion de ce segment. Ces derniers ont d'ailleurs dégainé des versions électriques de leurs Hummer et autres F-150 pour contrecarrer les plans de Tesla. Stellantis a aussi dévoilé le premier modèle électrique de sa marque RAM. La guerre des grosses carrosseries (électriques) est donc bel et bien lancée.