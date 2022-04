Le préfet du Nord suspend la production sur le site à l'origine de pizzas Buitoni contaminées à l’E. coli

Une décision rare. Le préfet du Nord a décidé vendredi 1er avril d’interdire par arrêté préfectoral toute production dans l’usine Buitoni (propriété de Nestlé) de Caudry. C’est sur ce site que sont fabriquées les pizzas Fraîch'Up, à l'origine d'une l'épidémie de syndromes hémolytiques et urémiques (SHU) à E.coli qui a déjà contaminé 75 enfants en France et provoqué la mort de deux d'entre eux.

Selon l’arrêté préfectoral, que L’Usine Nouvelle a pu consulter, deux inspections d'hygiène approfondies menées les 22 et 29 mars 2022 par des agents de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Nord et de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) ont mis en lumière «de nombreuses anomalies graves en matière de nettoyage et d’entretien général des locaux et matériels au niveau des lignes de production».

[...]