Le Portugal étrille la Hongrie malgré un réveil tardif

En attendant le France-Allemange de 21h, le Portugal faisait son entrée en lice dans le groupe F face à la Hongrie dès 18h. Après une première période dominée de la tête et des épaules par une Seleçao qui n'a pas réussi à faire la différence, les deux équipes sont rentrées aux vestiaires dos à dos. Lors du second acte, les Portugais ont continué d'avoir le ballon malgré quelques incursions hongroises. L'une d'entre elles aurait d'ailleurs pu être fatale si l'arbitre de touche n'avait pas signalé un hors jeu après un but de Szabolcs Schon (80ème). Finalement, dans les dernières minutes du temps réglementaire, Raphael Guerreiro (84ème) puis Cristiano Ronaldo par deux fois (sur pénalty à la 87ème et à la 90+2) ont offert la victoire au Portugal. Score final 3-0 qui permet aux hommes de Fernando Santos de mettre la pression à leurs concurrents.