Le Portugal étrille Israël

© Pedro Nunes Cristiano Ronaldo et les siens ont maîtrisé une timide équipe d'Israël./Photo prise le 9 juin 2021/REUTERS/Pedro Nunes

Pour son ultime match de préparation à l'Euro, le Portugal a corrigé Israël 4-0 à l'Estadio José Alvalade de Lisbonne. Comme on pouvait s'y attendre, les Portugais ont largement dominé leurs adversaires. Les hommes de Willi Ruttensteiner ont bien résisté, mais ont fini par craquer en fin de première période. Bruno Fernandes (42') et Cristiano Ronaldo (44') ont donné l'avantage à la Seleçao juste avant la pause. La seconde période a été un copié-collé de la première. Passeur sur le but de Fernandes, Joao Cancelo a aggravé le score (86'), juste avant que le milieu de Manchester United ne s'offre un doublé (90+1'). Le Portugal va maintenant se concentrer sur sa première rencontre de l'Euro mardi prochain face à la Hongrie.