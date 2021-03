Le porte-conteneurs Ever Given dégagé, le trafic reprend sur le canal de Suez

Selon la compagnie néerlandaise d'assistance aux ports Boskalis, le porte-conteneurs Ever Given, qui s’était échoué en travers du canal de Suez, a été renfloué et replacé dans la bonne trajectoire. Le navire a été remis à flot à 15 h 05, apprend-on sur le site de l’entreprise. Un travail de longue haleine, puisque 30 000 mètres cubes de terre, de pierres et de sable ont été dragués afin de libérer le navire pesant 224 000 tonnes. La circulation peut ainsi reprendre sur le canal de Suez, où plusieurs centaines de bateaux étaient stationnés aux deux entrées. A LIRE AUSSI Cinq choses à savoir sur le canal de Suez, pour mesurer l'onde de choc de son blocage