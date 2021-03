Le port du Havre devient un laboratoire de la 5G

Alors qu’Orange vient d’allumer la 5G sur le port du Havre (Seine-Maritime), le 5G Lab - qui réunit Siemens, Nokia et EDF autour de la Communauté urbaine du Havre et du port du Havre - lance des expérimentations dans le champ professionnel avec un réseau professionnel privé et une fréquence expérimentale. Deux cas d’usage liés au fonctionnement de navires de service sur le port du Havre ont été présentés à Cédric O, secrétaire d’Etat chargé du numérique vendredi 19 mars.